亞旭電腦增至70確診 鄭文燦：遠雄自貿港區逾萬人全數採檢

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（中央社記者葉臻桃園22日電）遠雄自貿港區內亞旭電腦廠爆發群聚。桃園市長鄭文燦今天表示，累計有70人確診，遠雄自貿港區將全數採檢、預計逾一萬人，足跡涉及餐廳、教會將採檢，並增設採檢站。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，其中發生群聚感染的聯邦銀行健行分行，銀行員1月7日赴西堤牛排中壢中山店尾牙，引發餐廳群聚；1月7日以後的顧客被召回採檢，多人確診。

華碩集團旗下亞旭電腦位於桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的工廠，有2名移工1月9日去西堤用餐未被匡列採檢，昨天確診、傳染4名同事，經全廠採檢，昨晚再有60名員工確診。

鄭文燦今天上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，亞旭電腦發生群聚感染，昨天一共採檢1005人，其中有63人陽性確診，加上原先確診的6人，共有69人染疫，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢陽性。

鄭文燦指出，確診範圍主要以移工為主，70人確診中有7人為本國籍，移工以菲律賓籍為主；遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠共有381名菲律賓籍移工，昨天除了採檢也做了第1輪的疫調。

鄭文燦表示，目前初步疫調，個案共用餐廳、住在移工宿舍，宿舍共有8處，其中1處是在遠雄自貿港區內的加值園區3、4樓，居住型態是大房間內1人1床，平均1房約住14至20多人，另外7處宿舍在園區外。

鄭文燦表示，針對移工的第1輪疫調，包括去過的教會、餐廳，都要做後續採檢，會在果林、南崁地區各增設1個採檢站，讓足跡附近的民眾採檢；後續會公告足跡，教會部分以天主教為主，會通知足跡有重疊的教友採檢。

鄭文燦指出，遠雄自由貿易港區裡面工作人員非常多，有倉儲、物流、貨運站、加值區等，廠商也很多，桃園機場前進指揮所已決定，整個遠雄自由貿易港區都要進行採檢，預估會採檢超過1萬人；港區內由前進指揮所負責，港區外社區足跡由桃園市政府負責。（編輯：戴光育）1110122