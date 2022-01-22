亞旭電腦逾60名員工確診 4點聲明防疫全面升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中央流行疫情指揮中心21日公布位於桃園市大園區遠雄自由貿易港區的亞旭電腦逾60名員工染疫。亞旭電腦深夜在官網發布防疫聲明指出，將擴大清消，24日起人員分流、自主健康管理及配合政府防疫，強化防疫作為。

華碩集團旗下網通大廠亞旭電腦位於桃園的工廠21日晚間傳出有超過60名員工確診，亞旭電腦發出4點防疫聲明。

亞旭電腦聲明指出，鑒於桃園地區疫情升溫，亞旭電腦為維護員工健康與排除疫情潛在風險，將強化防疫作為。

亞旭於1月22日、23日擴大清消，包括亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全。

其次，將進行人員分流。自1月24日起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

第三，強化自主健康管理。要求員工維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具。

第四是配合政府防疫。亞旭電腦桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。亞旭積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在員工活動場域加強清潔消毒。亞旭防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整。

亞旭聲明指出，面對嚴峻防疫時刻，亞旭全體員工請留意自身安全健康，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢醫務室，期能有效防杜疫情傳播，保障員工健康。（編輯：黃國倫）1110122