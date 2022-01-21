桃園疫情再擴大 工廠千人採檢增60確診

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指揮中心21日公布桃園工廠有6人群聚疫情，其中2名移工曾至西堤用餐；晚間再公布該職場新增60人採檢陽性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者江慧珺台北21日電）西堤群聚疫情又擴大，指揮中心今天下午公布桃園工廠有6人群聚疫情，其中2名移工曾至西堤用餐；今天晚間指揮中心公布，移工所處職場採檢後再添60人陽性，累計有66人染疫。

桃園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心下午公布，西堤餐廳再增3名1月9日用餐民眾確診，其中2人身分為移工，已針對移工所處經貿園區採檢千餘人，又驗出4名移工確診，職場已有6人確診。

桃園市政府衛生局長王文彥下午表示，市府昨天很晚才知道有2名（案18219、案18220）遠雄自貿港區人員確診，經疫調得知他們去過西堤餐廳用餐，他們是外籍移工、外配，沒有預約和實聯制，也沒有看到相關新聞報導，疫調時發現他們和同事睡通鋪、房間住了很多人，立刻進行篩檢。

指揮中心晚間再度發布文字訊息指出，確診移工所處的桃園工廠已採檢1005人，其中60人陽性，加上下午記者會已公布6人，累積66人染疫。



指揮中心表示，另外675人陰性，檢驗中270人，相關疫調資料持續進行中，將於明天下午記者會統一說明。（編輯：唐聲揚）1110121