遠雄自貿港區移工染疫 桃市府：和同事睡通鋪、恐隔離逾百人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園21日電）遠雄自貿港區2移工去過西堤，今天確診、傳染4同事。桃園市長鄭文燦表示，希望相關廠商也擴大採檢；衛生局表示，移工睡通鋪，全廠已採檢1100人，恐隔離逾百人、擴及其他廠區。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及金嗓歌友會、居服員、聯邦銀行、西堤餐廳、多所校園及職場等。聯邦銀行健行分行群聚感染，銀行員1月7日赴西堤牛排中壢中山店尾牙引起群聚。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，國內今天新增23例本土個案，桃園市佔了10例。其中1例與桃園機場清潔人員相關，為信實公司的清潔人員（案18225），解隔期滿採檢確診，CT值27.1。

鄭文燦表示，1例是1月9日在西堤餐廳用餐的顧客（案18185），就讀東安國小，相關匡列採檢進行中；1例是中壢高商的老師（案18184），感染源可能是與西堤案相關的中壢高商學生（案17935），或是基隆的防疫計程車司機（案18020），這名老師的子女就讀復旦高中和慈文國中，兩校今天都停課1天。

鄭文燦表示，另有1例感染源不明個案（案18183），家住大園，昨天為了陪病、採檢確診，要進行二採和血清檢驗，相關家人匡列採檢中。

鄭文燦表示，有2例是1月9日在西提用餐的顧客（案18219、案18220），在遠雄集團大園自貿港區某電子工廠上班，經採檢職場1100人，目前有4人確診（案18221、案18222、案18223、案18224）。

鄭文燦表示，遠雄自貿港區是桃園國際機場三個貨運站之一，佔地約45公頃，有分倉儲、物流等不同區域、大樓，進出要管制，過去華儲貨運站也曾發生過確診事件，這次市府也很快進行動作，昨晚就安排醫院進駐採檢。

鄭文燦表示，將由桃園機場前進指揮所、衛生福利部疾病管制署北區管制中心提出相關需求、採檢措施等，市府會積極協助，如果要擴大採檢、匡列，希望就遠雄自貿港區的相關、密切互動廠商擴大採檢。

桃園市政府衛生局長王文彥補充說明，市府是昨天很晚才知道有2名（案18219、案18220）遠雄自貿港區人員確診，經疫調得知他們去過西堤餐廳用餐，他們是外籍移工、外配，沒有預約和實聯制，也沒有看到相關新聞報導。

王文彥表示，疫調時發現他們和同事睡通鋪、房間住了很多人，立刻進行篩檢，目前篩出今天確診的4個人，今天早上也開始做全工廠的篩檢，目前做了1100人，可能會進行100人的居家隔離，視疫情情況可能會再擴大，他們的工作環境雖然跟其他廠區隔開，但仍有部分重疊，採檢數目也可能會擴及其他廠區。（編輯：張銘坤）1110121