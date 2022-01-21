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疫情28/300

短程航班落地採檢首日 桃園機場陽性率約3.2%

2022/1/21 14:29（1/21 14:40 更新）
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桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，20日短程217名旅客有7人確診，比例上比長程低一點，陽性率約3.2%。（中央社檔案照片）
桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，20日短程217名旅客有7人確診，比例上比長程低一點，陽性率約3.2%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園機場21日電）因應疫情變化，昨天起擴大對短程航班實施落地採檢，桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，昨天短程217名旅客有7人確診，比例上比長程低一點，陽性率約3.2%。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，加上適逢春節返台潮，中央流行疫情指揮中心昨天起將落地採檢範圍從長程航班擴大至短程航班，入境的東南亞及南亞航線都得接受落地採檢。

王必勝今天上午接受媒體聯訪時表示，昨天共採檢660名旅客、29人確診，陽性率約4.39%；其中短程的217名旅客有7人確診，比例上看起來，短程稍微比長程低一點，陽性率約3.2%。

王必勝指出，這只是短期數據，還需要再觀察，今天要檢驗的航班也比較多，目前表定23班，約有1000餘人要採檢。

針對帛琉疫情升溫，自帛琉入境台灣檢疫將加嚴，王必勝表示，帛琉包機還是照原定程序走，回國的檢疫標準變嚴。

有關疫苗存量問題，王必勝說，目前並無疫苗短缺的情況，國內疫苗存量足夠，若是各縣市間分配上有問題，協調一下就可以。（編輯：戴光育）1110121

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