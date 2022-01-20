20日上午擴大落地採檢 王必勝：視狀況調整流程

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，落地採檢政策今天擴大到南亞、東南亞航班，須採檢長短程航班共17班，截至上午9時已完成5班，採檢222人有8人確診，陽性率3.6%。

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天早上在桃機接受媒體聯訪時表示，隨著擴大採檢政策首日上路，部分流程可能有變化調整，人員的排班上也會更動，再加上登機門的使用也有擴大，將觀察實際工作狀況再做流程上的調整。

至於短程航班的陽性率如何，王必勝說，要進行後才會知道，但他認為可能跟旅客來自哪個區域比較有關係，相信很快就會有答案，前進指揮所會視結果再來調整方向。

王必勝表示，日前確診的案18020防疫計程車司機，桃機昨天篩檢733名防疫車隊司機結果全部都是陰性，這樣的結果代表防疫司機在待勤時交流非常少，大家也都是各自在車上等候，看起來，目前是沒有繼續在職場上傳播的現象，也已請防疫車隊人員加強自我健康管理。

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王必勝指出，防疫計程車相關流程防護已經不錯了，若證明還是從旅客端傳播，要再去檢討是不是哪個流程還有問題，指揮中心在源頭上加入南亞、東南亞採檢的目的也是希望，從境外入境的確診者不要再進入桃機的體系，衝擊越少風險就越小。

對於記者詢問，是否代表桃機這一波的防堵成功，王必勝說，原先的傳播鏈已監測十幾天，上述的防疫計程車是新的傳播鏈，目前看起來狀況還好，另一名確診防疫人員，接觸者及自主管理者最近3天每天採檢的結果都是陰性，這兩條傳播鏈在前進指揮所的控制之下，若沒有新個案，對機場來講就會比較安全。（編輯：陳仁華）1110120