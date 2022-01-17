機場落地採檢輕症分流1/18起放寬 20至49歲適用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心宣布，機場落地採檢輕症分流措施18日起將放寬至20至49歲族群適用。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北17日電）指揮中心宣布，機場落地採檢輕症分流措施，明天起將放寬至20至49歲族群適用，若無急性病況將優先收治於加強版防疫旅館或集中檢疫所，若後送順暢，不排除再放寬。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，Omicron變異株傳播力強，中央流行疫情指揮中心自1月11日0時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，採取落地採檢措施，實施近7天來，每個航班入境旅客的COVID-19陽性個案檢出率約4％到9％。

除了春節前返台的境外移入病例持續出現，最近2週本土群聚及社區感染個案激增，指揮中心提前部署醫療量能整備與輕重症分流，15日起啟動病患分流，落地採檢的輕症、無症狀的20至39歲患者，將送加強版防疫旅館或集中檢疫所，由台北市率先推動。

指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，自1月15至今天中午，已轉送28名落地採檢陽性確診旅客前往劍潭安心檢疫所（加強版防疫旅館），同時段落地採檢陽性者共63人，分流占44％。

陳時中表示，1月18日起將放寬落地採檢陽性確診病患的分流條件，放寬至20至49歲適用，經評估若無急性病況，將優先收治加強版防疫旅館或集中檢疫所，目前都收治在劍潭安心檢疫所。

（指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，就風險與近期狀況觀察，40多歲落地採檢陽性的旅客，生活都可自理，且少有慢性病或特別高風險情況。

羅一鈞也說，劍潭安心檢疫所今天傍晚開始將會加開100多間的量能，故希望能盡量分流，讓醫院的專責病房慢慢消化原來收治的病患，待確診者出院後，有機會回歸做其他醫療使用，避免排擠正常醫療量能。

羅一鈞強調，醫療量能調度並未吃緊，僅是希望更徹底執行輕症分流，未來集中檢疫所後送流程若順暢，不排除分流的年齡層繼續放寬。

劍潭安心檢疫所位於劍潭活動中心，有導遊在此上課。羅一鈞說，劍潭安心檢疫所是由北市設置、指揮中心補助，位於獨立的建築，人員也採分艙方流，動線皆分開且距離遠，民眾不需覺得在同一園區上課有感染風險。

羅一鈞說，北市目前規劃劍潭活動中心將會逐步清空，開設更多房間收治可能入住的確診病患，園區內有其他用途的狀況會愈來愈少。

媒體另提問，美國的藥局有提供免費快篩及證明，台灣的海關是否可接受。陳時中說，不接受入境快篩證明，一定要由是醫院開立的病毒PCR檢驗陰性報告。（編輯：陳清芳）1110117