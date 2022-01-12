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疫情12/300

陳時中：落地採檢可揪8成染疫者 暫無停航規劃

2022/1/12 16:16（1/12 16:31 更新）
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Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從11日起進行快速PCR落地採檢新規定。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日
Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從11日起進行快速PCR落地採檢新規定。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北12日電）桃機針對長程航班旅客進行落地採檢，1天半驗出74例確診，指揮中心指揮官陳時中說，落地採檢約可找出7到8成染疫者，所幸多是輕症，暫無停飛、停航等規劃。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心昨天起針對長程航班進行落地採檢，短短1天半就驗出74例，以美國航班陽性率最高，多班次都超過10%旅客確診。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前全球各國都是高風險國家，昨天全球單日就新增302萬多例確診，是非常大的數目，台灣必須嚴加戒備，現行落地採檢應可找出7到8成染疫個案，只要積極防護就能讓民眾安心返台。

陳時中說，目前境外移入個案大多是輕症，萬一未來重症率高，不排除採取其他更強烈的手段，但至今都沒有停航、停飛等相關規劃。

境外移入確診病例暴增，醫療量能是否足夠引發關注。陳時中指出，目前醫療量能都還夠，也針對舊案訂定新版解除隔離標準，避免舊案在醫院停留太久；未來若患者真的太多，也會考慮將輕症患者安置到集中檢疫所。（編輯：陳政偉）1110112

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