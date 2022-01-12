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疫情5/300

桃機落地採檢累計74確診 自美國入境陽性率最高

2022/1/12 14:41（1/12 16:30 更新）
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桃機11日起長程航班旅客須落地採檢，指揮中心統計，實施2天以來自美國入境的陽性率最高。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日
桃機11日起長程航班旅客須落地採檢，指揮中心統計，實施2天以來自美國入境的陽性率最高。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北12日電）桃機昨天起長程航班旅客落地採檢，據指揮中心統計，11日入境旅客中共58人確診、陽性率9.28%，今天上午再驗出16例、陽性率5.57%，陽性率最高的入境國家為美國。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，境外移入確診人數大增，中央昨天起針對長程航班旅客全面進行快速PCR落地採檢，採檢結果為陰性才能放行，陽性則直送醫院。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布落地採檢首日的檢驗數據，昨天桃機共有8班長程航班，來自澳洲、美國、土耳其及阿拉伯聯合大公國，625名入境旅客中共有58人確診，陽性率約9.28%。

進一步分析，陽性率最高的國家為美國，多達3航班陽性率超過10%，其次為澳洲9.76%、土耳其9.46%、阿拉伯聯合大公國9.17%。

陳時中說，今天上午桃機就有6長程航班抵台，分別來自澳洲、美國、德國及法國，287名入境者共驗出16例確診，陽性率5.57%，其中以美國有1航班陽性率14.29%最高。（編輯：陳政偉）1110112

11日檢驗數據顯示，多達3航班陽性率超過10%。（指揮中心提供）
11日檢驗數據顯示，多達3航班陽性率超過10%。（指揮中心提供）
12日入境長程航班，以美國1航班陽性率14.29%最高。（指揮中心提供）
12日入境長程航班，以美國1航班陽性率14.29%最高。（指揮中心提供）
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