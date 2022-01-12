機場落地陽性率偏高 確診住院解隔離標準擬放寬

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（中央社記者江慧珺台北12日電）機場落地採檢陽性率偏高，境外移入個案居高不下，為防止醫療量能崩潰，衛福部規劃提升醫療收治量能，並建議調整確診者解除隔離條件，相關方案最快今天下午拍板。

Omicron變異株肆虐，國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻。桃園機場前進指揮所指揮官王必勝今天上午在機場接受媒體聯訪表示，昨天長程航班旅客採檢陽性率約9.3%，今天上午抵台航班的陽性率也超過7％，還是偏高。

除了境外移入壓力大，本土疫情也升溫，為避免醫院醫療量能緊繃，衛生福利部啟動相關應變措施。

衛福部醫事司長劉越萍今天接受媒體電話聯訪表示，目前醫療量能整備以北區與台北區為主，昨天開始已啟動500床以上醫院及應變醫院分組收治確診患者，避免確診者全送至同一家醫院，降低照護負荷。至於中區跟南區醫院也要預作準備。

此外，現行確診者解除隔離條件為距發病日滿10天，且連續2次採檢Ct值大於或等於30，才能解除隔離出院，但因應醫療量能可能吃緊，衛福部也提出建議方案。

劉越萍說，目前確診者平均住院天數長達10至14天，故建議是否放寬確診者解除隔離條件，但仍要開會取得專家共識，最快下午拍板。

劉越萍坦言，目前機場落地採檢陽性率比想像中高，目前醫院分組收治運作還算順暢，但以境外移入個案數，每天可能需要增加50床收治量能，故會持續協調優化，並預作準備，也避免影響收治其他重症的量能。（編輯：卞金峰）1110112