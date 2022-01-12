1/12增境外92例史上最高 本土4例含居服員3接觸者[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北12日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增96例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為92例境外移入，4例本土病例，其中3人為居服員（案17472）接觸者。

指揮官陳時中表示，今天新增的本土個案中，其中3名個案為桃機疫情相關居服員（案17472）的銀行接觸者。（編輯：陳政偉）1110112

（中央社製圖）

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、27例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（34例）、越南、澳大利亞及菲律賓（各4例）、阿拉伯聯合大公國（2例）、德國、法國及英國（各1例）移入；另41例調查中。入境日介於去（2021）年12月28日至今（2022）年1月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,164,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,145,758例排除），其中17,559例確診，分別為2,854例境外移入，14,651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）