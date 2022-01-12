北部看護曾接觸確診者 研判舊案無關桃機群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內12日新增1例與桃機疫情無關的本土個案，為北部一名60歲醫院看護，去年5月曾接觸確診者，初步研判為曾染疫但未確診的病例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北12日電）中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增1例與桃機疫情無關的本土個案，為北部一名60歲醫院看護，去年5月曾接觸確診者，初步研判為過去曾染疫但當時未確診的病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布國內新增96例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入，其中境外移入部分，58人為長程航班落地採檢、34人為居家檢疫採檢；另確診個案中無新增死亡。

今天新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，陳時中表示，今天新增的本土個案中，其中3名確診個案為桃機疫情相關染疫的居服員（案17472）在可傳染期赴銀行時的接觸者。

另外，今天唯一與桃園機場疫情無關的個案為居住北部的案17588，陳時中說，這名個案為本國籍60歲男性，是醫院看護，因有陪病需求，被醫院要求進行採檢確診，第1次採檢Ct值為34，數值偏高，因此安排複驗，第2次採檢，Ct值增加至40，研判轉為陰性。

陳時中說，案17588去年5月曾接觸確診個案，在去年9月及12月各採檢過一次，均為陰性。個案無症狀，基本上當作舊案，對社區影響很低，匡列接觸者1人，列為居家隔離，其餘匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7559例確診，分別為2854例境外移入，1萬4651例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳政偉）1110112