手推車員、居服員病毒定序 與桃機清潔員同傳播鏈

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Omicron變異株在全球迅速擴散，為降低COVID-19威脅國內社區防疫安全，長程航班旅客11日起採快速核酸檢測（PCR）落地採檢，陰性才放行入境。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北12日電）桃園機場相關疫情的病毒基因定序陸續出爐，指揮中心今天公布染疫手推車員、居服員及安親班兒童的定序，都與機場清潔員相同，研判感染源相同，為同串傳播鏈。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，據指揮中心統計，加上今天新增居服員（案17472）的3名同場域某銀行的接觸者，至今累計42人確診，其中僅1名桃機防疫計程車司機的COVID-19病毒序列基因不同。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，桃園機場疫情中最早發病的個案為清潔員（案17307），雖然病毒量過低，難以進行基因定序，但所幸仍可透過病基S蛋白序列，發現與其他清潔員一致。

羅一鈞進一步指出，透過相同方法更發現，案17307的病毒S蛋白序列與去年12月24日境外移入個案一樣。對於整起事件是否由案17307引起仍持保留，但已經可以推論機場清潔員、保全等員工疫情是同一個傳播鏈。

至於同車清潔員案17474及案17475，羅一鈞表示，據最新的病毒基因定序結果，證實兩個案與先前不同班次交通車清潔員個案也是同一基因序列，推測為職場接觸造成群聚感染。

另外，清潔員案17239赴歌友會傳播疫情，其中歌友會個案（案17369）的家人，也就是案17487與其他機場個案的病毒基因序列一致。

至於桃機手推車工作人員群聚事件，4名手推車工作人員、手推車工作人員妻（居服員）、居服員友人及手推車工作人員染疫兒子的同安親班確診兒童基因定序出爐，羅一鈞表示，個案定序幾乎完全相同，僅差0至1個位點，且上述定序結果都和機場清潔員序列相符。

羅一鈞說，由上述結果推論，所有與機場相關個案確實很可能是同個病毒傳播鏈，手推車員工跟清潔員工確實可能有共同場域接觸史，病毒來源一致認為是在機場遭傳染，後續透過人與人接觸造成傳播，可追溯到機場源頭。（編輯：陳清芳）1110112