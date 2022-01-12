北投明德郵局現確診者足跡 黃珊珊：北市增1本土待研判是否舊案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市副市長黃珊珊表示，北市今天新增一名COVID-19本土病例，個案位於北投，但Ct值超過30，待中央研判是不是舊案，應該不是聯醫中興院區的群聚案。

由於北投明德郵局公告有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，今天暫停營業，明天恢復，外界關心是否為聯合醫院中興院區群聚案的足跡。

黃珊珊今天出席內科千人捐血活動被媒體堵訪時表示，今天北市會新增一例本土案例，位於北投，Ct值超過30，待中央是否判定為舊案，應該不是中興院區的群聚。

黃珊珊指出，匡列中興護理師宿舍34人，含專責病房與員工宿舍約居家隔離70多人，目前相關人員採檢都是陰性。

黃珊珊說，確診的2名護理師及其中一人的男友基因定序還沒出爐，由於男友Ct值較高，看起來感染時序上比較早，還需要釐清指標個案是誰；而護理師照顧的專責病房，其中有一半確診者為Omicron變異株感染。

另一方面，中興護理師群聚案擴大採檢88人，86人陰性，北市聯醫指出，10及11日多次針對專責病房及員工宿舍進行全面環境採檢，全數陰性；北市環保局協助中興院區及鄭州辦公室2棟建築物於11日上午進行全面清消，即日起連續3天傍晚全院環境清消。（編輯：戴光育）1110112