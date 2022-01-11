一蘭拉麵本店有確診者足跡 北市發150封細胞簡訊

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一蘭拉麵台灣台北本店11日傳出有確診者足跡而緊急停業，北市衛生局表示，此為案17572活動史，已要求業者清消後靜置24小時。（圖取自一蘭拉麵網頁zh-chs.ichiran.com）

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）一蘭拉麵台灣台北本店今天傳出有確診者足跡而緊急停業，北市衛生局表示，此為案17572活動史，已要求業者清消後靜置24小時，並發送細胞簡訊給與個案用餐時段重疊的150人。

一蘭拉麵台灣台北本店下午傳出有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡而緊急停業清消，北市衛生局表示，此為案17572活動史，中午已要求業者清消後靜置24小後才能恢復營業。

衛生局指出，針對這一活動史，已匡列個案同行4名友人居家隔離，安排餐廳員工和保全共26人採檢，並發送細胞簡訊給與個案用餐時段重疊的150人。

衛生局說明，這間餐廳因徹底落實實聯制，所以不會特別公布足跡。

台北市今天新增3例本土個案，其中案17572為信義區某餐酒館的廚師，另外2例為台北市立聯合醫院中興院區護理師（案17570、案17571）。（編輯：方沛清）1110111