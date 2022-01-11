桃園確診者跨年高雄遊3天 曾至萬豪酒店、漢神巨蛋、義享天地

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桃園市確診個案17505有高雄市足跡，高雄市政府環境保護局已完成相關足跡清潔消毒，其中漢神巨蛋購物廣場11日停業一天。（高市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）桃園確診者案17505於12月31日至1月2日到高雄跨年旅遊，高雄市匡列接觸者目前PCR檢測均為陰性。高市衛生局今天也公布詳細足跡，並研判案17505應為1月3日感染，高雄足跡未構成相關風險。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎上午陪同高雄市長陳其邁到小港機場視察防疫情形，並於會後接受媒體聯訪作上述表示。

潘炤穎並公布確診者與家人12月31日到1月2日至高雄旅遊的詳細足跡，他說，案17505於12月31日搭高鐵到高雄，接著入住萬豪酒店，當天有使用戶外游泳池，然後再到義享天地。

1月1日在萬豪酒店吃自助式早餐，下午到碳佐麻里美術館店用餐，接著到漢神巨蛋購物廣場1樓賣場逛街購物；1月2日從酒店退房後，到義享天地3樓至7樓逛街購物，再前往高鐵左營站搭0825車次列車回到居住地桃園。

潘炤穎說，經分析研判，指標個案是17473，傳給同住小孩案17504後，案17504於1月3日與案17505在課輔班接觸，1月3日接觸是主要導致案17505感染來源，高雄足跡未構成相關風險。

潘炤穎說，根據疫調匡列接觸者包含計程車司機、飯店、餐廳等人員共51人，其中已到檢29人都陰性，其他人上午也陸續到檢，後續結果會再公布。目前匡列檢驗無異樣。

陳其邁接受媒體聯訪時說，高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播風險仍低，如能擴大匡列隔離，就能有效降低社區傳播風險，但Omicron變異株潛伏期短，要跟時間賽跑，匡列隔離速度必須比以前迅速，因此昨天立即疫調後，完成清消、匡列。（編輯：陳仁華）1110111