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疫情12/300

桃園確診者跨年高雄遊3天 漢神巨蛋停業1天

2022/1/11 09:48（1/11 10:27 更新）
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桃園市確診個案17505有高雄市足跡，高雄市政府環境保護局已完成相關足跡清潔消毒，其中漢神巨蛋購物廣場11日停業一天。（高市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月11日
桃園市確診個案17505有高雄市足跡，高雄市政府環境保護局已完成相關足跡清潔消毒，其中漢神巨蛋購物廣場11日停業一天。（高市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月11日
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）桃園市確診個案17505有高雄市足跡，高雄市政府衛生局說，持續疫情調查及匡列採檢與統計；高市府環境保護局也完成相關足跡清潔消毒，其中漢神巨蛋購物廣場今天停業1天。

衛生局昨天發布訊息證實，接獲衛生福利部疾病管制署通知，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案17505（8歲童、Ct值25.6）去年12月31日到今年1月2日與家人一行4人到高雄旅遊。目前匡列接觸者28人，已採檢17人，目前快篩都陰性，核酸檢測（PCR）中。

不過，高雄COVID-19專家小組研判，案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班接觸案17504而被感染可能性較高。

衛生局公布確診者足跡包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋購物廣場及義享時尚廣場（旭集和食集錦）等。

義享時尚廣場維持正常營業，漢神巨蛋購物廣場停業一天，明天正常營業。（編輯：李明宗）1110111

桃園市確診個案17505有高雄市足跡。（中央社製圖）
桃園市確診個案17505有高雄市足跡。（中央社製圖）
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