桃機群聚增6例累計29確診 手推車員兒子安親班同學染疫

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）桃園機場群聚感染進入社區擴散，今天新增6名病例，包括歌友會病例（案17369）家人、染疫手推車員（案17472）兒子、這名孩童安親班同學、手推車員妻子友人紛紛染疫。

桃機COVID-19相關疫情至今累計30人確診，除1名桃機防疫計程車司機病染上的病毒基因序列不同，其餘29人暫列群聚。至於昨天公布的台北市確診防疫計程車，病毒量低、N抗體及S抗體皆陽性，研判皆為舊案，暫時屬於獨立事件，不列入桃機群聚。

中央流行疫情指揮中心今天下午更新病例數，新增32例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分別為6例本土個案及26例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

疫情指揮中心指揮官陳時中說，今天新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，初步研判皆與桃園機場疫情有關。陳時中說，由桃機清潔員（案17239）將傳播鏈帶入社區歌友會後，造成歌友會民眾（案17369）染疫，案17369家人則在今天確診，確定案號為案17487。

其餘新增個案則與手推車工作人員（案17473）有關，分別為新增2名同為機場手推車工作人員的病例（案17503及案17506），今天新增的手推車員工個案皆曾與案17473共乘交通工具通勤。這台交通車還有其他2名共乘乘客，皆是職場同事，採檢報告確定為陰性。

另外，桃機手推車員工（案17473）兒子及兒子安親班同學也都在今天確診，兩人就讀的兩間小學已停課，染疫安親班同學的哥哥所就讀的國中也預防性停課。案17473染疫妻子曾到友人家做客，這名友人同樣是今天新增的個案之一，友人女兒就讀的國中採取預防性停課。

陳時中說，案17473染疫妻子為一名居服員，服務案家資料完整、數目清楚，曾照顧7個家庭，共12人匡列為居家隔離，現階段採檢結果皆為陰性。

今天新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例）、印尼及緬甸（各2例）、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭（各1例）移入。入境日介於去年12月26日至今年1月9日。

指揮中心統計，迄今台灣1萬7393例確診，分別為2704例境外移入，1萬4635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例死亡，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳清芳）1110110