宗教場所集會1/10起強化防疫 餐會不得逐桌敬酒

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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部今天說，即日起加強宗教場所及集會活動防疫，神職人員主持宗教儀式或講道，須全程戴口罩；如有餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶；提供住宿除同住家人外，以1人1室為限。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，維持二級警戒至1月24日，並調整部分防疫措施。

內政部透過新聞稿表示，為防堵疫情擴散，即日起加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，都須提報防疫計畫，並經地方政府同意後辦理。

內政部指出，10日起，宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。如果有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿場所，除同住家人外，以1人1室為限。

內政部強調，為維護宗教團體內部人員自身及信眾安全，宗教團體應提供洗手設備或消毒用品，並定時清潔宗教場所、設備及用具。

另外，內政部表示，宗教團體務必備有充足的人力落實防疫措施，並隨時注意疫情變化，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人。

內政部說，防疫不能鬆懈，全民共同為防疫努力，支持辛苦的第一線醫護警消人員，團結對抗疫情。（編輯：康世人）1110110