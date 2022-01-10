Omicron本土首例幼童確診 續比對桃機傳染鏈其他個案

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9日確診的居服員照顧家庭小孩案17416病毒基因定序為Omicron變異病毒，成為本土首例確診Omicron的2歲以下幼童。（中央社製圖）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）桃園機場疫情持續，疫情指揮中心今天公布，昨天確診的居服員照顧家庭小孩病毒基因定序結果出爐，確定感染Omicron變異病毒，成為本土首例確診Omicron的2歲以下幼童。

昨天本土病例中一例是幼童（案17416），個案發燒急診，醫院警覺性高，採檢後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），進而反推回去發現這名孩童的2名家人、居服員、居服員丈夫及同事都染疫，居服員的丈夫是桃機手推車地勤，證實是桃園擴散傳染。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，案17416定序結果確定是Omicron變異株，但由於現階段相關序列尚不完整，仍待繼續搜集更完整序列資料，後續再進一步與其他境外個案跟本土個案比對，釐清個案與桃機疫情關聯性。

另外，羅一鈞也提到，桃園機場保全（案17414）基因定序結果預計今天晚間出爐，將於明天記者會統一說明。

媒體詢問，桃機疫情是否出現重症個案，羅一鈞表示，本土個案大多都是無症狀或輕症患者，除了年幼小朋友暫時沒有可接種疫苗廠牌，大部分個案都已完整接種2劑COVID-19疫苗，現階段並無出現中重度以上病症。（編輯：方沛清）1110110