COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

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（中央社網站7日電）因應COVID-19疫情延燒，且桃園機場出現Omicron變異株群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，所有18歲以上已完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週。可以打哪種廠牌？如何預約？去哪裡接種？中央社整理問答帶你看懂。

Q：哪些人可以接種第3劑？

A：18歲以上只要打第2劑間隔滿12週的民眾，都可以接種。

Q：有限制前2劑是要打什麼廠牌的疫苗才能打第3劑嗎？

A：沒有，只要已完整接種滿12週，不論廠牌皆符合資格。

Q：第3劑接種什麼廠牌的疫苗？

A：前2劑接種莫德納、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT、AZ疫苗。若前2劑接種AZ疫苗者，第3劑可以選擇半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT疫苗。混打者以第2劑施打廠牌來選擇。

（指揮中心提供）

Q：哪時候開始施打第3劑？

A：1月7日已開放施打。

Q：如何預約？要去哪裡接種？

A：可透過「COVID-19疫苗防治一網通」、「台北市衛生局COVID-19疫苗接種預約系統」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

Q：第3劑保護力如何？

A：根據法國研究，60歲以上民眾打第3劑疫苗能使保護力增至約95%，比起未補打的民眾增加15%。醫學期刊「刺胳針」刊出的研究也顯示，無論追加哪種牌子的COVID-19疫苗，接種後都至少能提供90%免於感染的效果，其中又以莫德納、BNT這2款mRNA疫苗產生的抗體水平明顯較優。

Q：第3劑對Omicron變異株有保護力嗎？

A：國際研究發現，無論接種2劑莫德納或BNT疫苗，中和抗體都會隨時間消退，但只要追加第3劑，就能有效中和Omicron變異株。

英國衛生安全局分析，接種2劑AZ者第3劑追加BNT疫苗，對防止Omicron感染後出現症狀的防護力約可回到70%；原本接種2劑BNT者第3劑再追加相同疫苗，防護力則約75%。

美國製藥廠莫德納表示，接種完2劑莫德納疫苗，對Omicron變異株能產生低量中和抗體，但再接種一劑50微克追加劑，中和抗體濃度將達37倍。

根據AZ藥廠說法，第3劑追加劑對Omicron變異株的中和程度與第2劑對Delta變異株的中和程度大致相當。

高端指出，經由與武漢原型株偽病毒中和數據相比，具備多項變異點的Omicron中和抗體下降幅度約為6.4至8.7倍，下降後大部分受試者血清仍具相當中和能力，顯示高端疫苗2+1劑施打可克服Omicron免疫脫逃現象。

Q：副作用會不會很強？

A：指揮中心發言人莊人祥說，根據研究和國際經驗，第3劑疫苗導致的發燒、頭痛、接種部位紅腫熱痛等副作用，都比第2劑來得低。

Q：如果前2劑是在國外打的呢？也符合資格嗎？

A：返國後請先到衛生所或健康服務中心補登國外接種紀錄。符合施打追加劑資格者，可帶國外接種紀錄、健保卡或相關身分證明文件，到COVID-19疫苗合約院所施打疫苗。若接種非世衛核准緊急使用清單中COVID-19疫苗，視同無效劑次，可於與最後一劑間隔28天後，在國內先完成基礎劑接種，再依規定施打追加劑。（編輯：唐元元）1010107