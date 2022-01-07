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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗7/300

台北市疫苗預約系統8日重啟 第3劑提供莫德納、BNT

2022/1/7 15:56（1/7 22:31 更新）
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台北市疫苗預約系統8日上午9時至下午5時重啟，提供第1、2、3劑疫苗預約。（中央社檔案照片）
台北市疫苗預約系統8日上午9時至下午5時重啟，提供第1、2、3劑疫苗預約。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）因應中央流行疫情指揮中心宣布COVID-19第3劑疫苗間隔縮短至3個月，台北市副市長蔡炳坤今天表示，台北市疫苗預約系統明天上午9時至下午5時重啟，提供第1、2、3劑疫苗預約。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並將間隔從5個月縮短至12週。

蔡炳坤下午在台北市政府防疫記者會上宣布，因應第3劑疫苗間隔縮短至12週，台北市疫苗預約系統將在明天重啟，從上午9時至下午5時開放符合資格的民眾預約在10日至14日接種，提供第1、2、3劑疫苗。

蔡炳坤指出，原先有許多間隔尚未滿5個月的民眾預約第3劑疫苗，被系統判定不符合資格，不過現在中央宣布間隔縮短為12週後，這些變成符合資格的民眾將收到預約成功通知簡訊。

蔡炳坤表示，為了鼓勵民眾接種，到1月底施打第1、2劑疫苗的民眾都可以獲得價值新台幣200元的商品禮券，除了透過預約系統外，也可以直接到各大醫院加開的疫苗特別門診現場掛號。

蔡炳坤說，針對長照機構及在宅長者，疫苗機動接種隊將重新提供服務，希望盡快協助大家接種第3劑疫苗。（編輯：張銘坤）1110107

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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