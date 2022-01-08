新北市疫苗預約系統11日開放 接種時間、地點這裡查

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府今天表示，新北有128萬人符合接種第3劑疫苗資格，呼籲儘速接種完2劑，鼓勵追加接種第3劑，對抗Omicron變異株。市府加開大型接種站與機動接種站，方便民眾接種。

新北市府今天上午舉行COVID-19（冠狀病毒疾病）防疫會議，新北市長侯友宜會後聯訪表示，鼓勵民眾接種第3劑疫苗，盤點新北市符合第3劑接種資格者128萬人，近日觀察到民眾施打意願提高，呼籲中央重新盤整疫苗量能，不要再有短缺狀況，以做好萬全準備。

侯友宜說，新北疫苗接種規劃，除原有合約醫療院所外，還增加中大型接種站及機動接種站，透過醫院疫苗接種預約門診掛號的方便性，讓民眾方便安心接種疫苗提升保護力。

●合約醫療院所

地點：37家醫院、415家診所、29家衛生所

時間：即日起週一至週日，依各院所疫苗門診時間

疫苗種類：接種AZ、BNT、莫德納、高端疫苗，第1、2、3劑皆可接種

預約方式：依各醫療院所疫苗門診預約掛號

●中大型接種站

地點：三重區小巨蛋體育館、永和區國父紀念館、鶯歌區永福宮、汐止區公所2樓

時間：13日至15日，上午8時30分至11時30分，下午1時30分至4時30分

疫苗種類：莫德納，第1、2、3劑皆可接種

預約方式：新北疫苗預約系統11日上午9時至12日中午12時開放預約

●機動疫苗接種站

地點及時間：林口區三井OUTLET（14日至16日下午2時至6時）、新莊區宏匯廣場（14日至15日，下午1時至6時）

疫苗種類：莫德納，第1、2、3劑皆可接種

預約方式：隨到隨打，不需預約

新北市衛生局提醒民眾前往接種，務必攜帶健保卡及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）。

侯友宜說，昨天已宣布8日至21日，新北市醫院、長照、安養、精神照護機構停止探視。根據國外案例，Omincron變異株病毒造成兒童感染住院比例高，新北市將盤整兒科病房收治量能並做好準備，也善意提醒中央要注意兒科病房收治量能，對照護能力預作準備。

侯友宜說，現階段人民最關心的是，能否守住疫情，有些國家屬於高風險地區，對這些國家入境者，地方建議嚴守國門的防疫策略，中央要思考是否調整步伐，但這是中央權限，地方政府會努力守住自己的防線。

侯友宜表示，新北會不斷前往稽查防疫旅館，「守住防疫旅館這條線不能破」；尤其，境外移入居家檢疫者的同住家人，最容易造成破口，除要求區公所緊盯，也呼籲家人落實自我健康管理，如果違規一定重罰。

侯友宜說，嚴格落實實聯制、戴口罩、量體溫、身體不舒服不要外出等防疫作為，新北市全面備戰，一定要執行徹底，相關大型活動特別緊盯不得疏忽。（編輯：郭諭儒）1110108