桃機群聚增1保全確診 1計程車司機疑染疫待複驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺台北7日電）桃園機場COVID-19染疫案擴大，疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間證實，又增1名機場保全確診，另1名防疫計程車司機疑染疫待複驗，目前桃園機場確定染疫人數達13人。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案持續延燒，今天晚間又傳出2例新增確診個案，分別為1名機場女保全與1名防疫計程車司機。

陳時中晚間接受媒體電話聯訪表示，今天進行桃園機場保全PCR採檢，總共需檢驗387人，已採檢379人，其中1人陽性、361人陰性、17人檢驗中；另有8人則是因休假，明天才會採檢。

關於這名檢出陽性、新增確診的機場保全，陳時中說，研判與先前染疫的保全（案17371）類似，執勤時可能與入境旅客接觸。

另外，傳出有1名防疫計程車司機確診，陳時中說，這名司機在1月4日首次採檢時陰性，今天進行2度採檢時卻呈陽性，但Ct值偏高，防疫團隊對此感到懷疑，安排明天再度複驗確認。

桃園機場染疫案截至目前已有13人染疫，包含7名清潔員、3名歌友會相關人員、2名機場保全、1名防疫計程車司機，除防疫計程車司機病毒序列不同外，其餘12人暫列群聚。（編輯：唐聲揚）1110107