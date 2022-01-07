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桃機群聚案擴大 桃園醫療機構暫停探病至1/21

2022/1/7 20:53（1/7 22:10 更新）
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桃園市政府7日晚間宣布，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護機構自1月8日起至1月21日停止探視。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
桃園市政府7日晚間宣布，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護機構自1月8日起至1月21日停止探視。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府今天晚間宣布，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護機構自1月8日起至1月21日停止探視，其他應各機構要求或同意者等特殊情事可例外。

桃園機場COVID-19群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間證實，又增1名機場保全確診，另1名防疫計程車司機疑染疫待複驗。

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桃園市政府衛生局今天晚間發布新聞稿表示，桃園市政府因應COVID-19變異株Omicron於社區傳播，為避免醫院醫護人員及就醫民眾受病毒侵襲，以及提高醫院防疫標準，桃園市各醫院、長照、安養、精神照護機構自1月8日起至1月21日，除有下列特殊情事外，停止探視探病。

特殊情事包括，病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；其他應各機構要求或同意者。（編輯：張銘坤）1110107

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