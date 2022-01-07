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疫情26/300

北市加強防疫管制 柯文哲：醫院、長照機構8日起停止探視

2022/1/7 15:48（1/7 23:02 更新）
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台北市長柯文哲宣布，台北市各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構，8日起停止探視。圖為聯合醫院忠孝院區。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲宣布，台北市各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構，8日起停止探視。圖為聯合醫院忠孝院區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）本土疫情升溫，台北市長柯文哲今天宣布，機場、防疫旅館及醫院為防疫3大重點，因此台北市各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構，明天起停止探視。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台北市政府今天下午臨時舉行記者會，柯文哲表示，管制措施以不影響民生的先縮緊，因此明天起台北市各大醫院、長照機構、安養護及精神照護機構停止探視。

柯文哲指出，機場、防疫旅館及醫院為防疫3大重點，機場部分，台北市副市長黃珊珊下午會去松山機場檢查動線、人員訓練等，清潔工更是列為重點處理，不要重蹈桃園機場被突破的覆轍。

柯文哲表示，台北市164家防疫旅館目前已檢查完136家，其中有5家要再改進，能改就改，不能改就退出。

對於新北市長侯友宜呼籲市民唱歌、拍照都應該戴口罩，柯文哲說，其實最危險的還是聚餐，但這是最困難的決定，所以守得住就不要禁，守不住才會下令停止內用，其他就呼籲民眾盡量配合，跟不認識的就戴口罩。

媒體詢問，台北車站稍早正在進行清消，是否與桃園機場群聚有關？黃珊珊回應，剛剛接到通報，案17371曾在12月26日到台北車站用餐，是否有需要匡列則要等桃園市進一步疫調，由於這個足跡是個案發病前9天，因此沒有停業的問題。

桃園機場群聚疫情持續延燒，至今已累計有7名機場清潔人員、3名金嗓歌友會相關人員及1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機感染Omicron變異株。（編輯：張銘坤）1110107

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台北市長柯文哲7日下午舉行記者會說明北市因應措施。中央社記者張新偉攝 111年1月7日
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台北市長柯文哲7日下午舉行記者會說明北市因應措施。中央社記者張新偉攝 111年1月7日
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