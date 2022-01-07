桃機確診保全發病前9天曾到台北車站用餐 北市：已完成清消

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桃園機場群聚疫情延燒，確診的保全曾在發病前9天到台北車站用餐，台北市環保局7日前往清消。（台北市環保局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月7日

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）桃園機場群聚疫情延燒，台北市副市長黃珊珊今天表示，昨天確診的桃機保全曾在發病前9天到台北車站用餐，車站已完成清消。

黃珊珊下午在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上指出，稍早接到通報，案17371曾在去年12月26日到台北車站用餐，是否有需要匡列要等桃園市進一步疫調，由於這個足跡是個案發病前9天，因此沒有停業的問題。

台北市環保局表示，接獲台北車站有確診者足跡後，中午已完成台北車站外圍清消作業。

中央流行疫情指揮中心今天表示，案17371為桃園機場女保全，4日發病，CT值21，目前接觸者都是陰性。

桃園機場群聚案已累計有7名機場清潔人員、3名金嗓歌友會相關人員及1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機染疫。（編輯：戴光育）1110107