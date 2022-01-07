桃機群聚感染源疑為清潔員案17307 陳時中：N抗體陽性且最早發病
2022/1/7 14:43（1/7 15:12 更新）
桃機群聚案累計11人確診，其中包括7名桃機清潔員。圖為化學兵清消桃機。（中央社檔案照片）
（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃機群聚案累計11人確診，其中包括7名桃機清潔員。指揮中心指揮官陳時中今天表示，清潔員案17307不僅N抗體陽性，發病日最早、最初Ct值最高，應是群聚案中最早的確診者。
桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區，昨天深夜再新增1名桃機女保全及3名金嗓歌友會接觸者確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據最新檢驗結果，發現染疫清潔員當中僅有案17307的N抗體呈現陽性，代表個案為自然染疫，且發病日最早、最初Ct值也最高，研判這名個案應該是桃機群聚最早確診的個案。
陳時中說，確診的清潔人員當中，除案17307及案17308搭乘八德線，其餘均搭乘中壢線；進一步調查發現，案17307和案17238清潔範圍重疊，都曾負責清潔行李轉盤旁洗手間，縱使時間沒有重疊，仍懷疑是在洗手間被傳染，未來有待基因定序結果出爐後，會更明確。（編輯：陳政偉）1110107
指揮中心比對桃機群聚的病毒序列，發現防疫計程車司機與清潔員序列不同，應為不同感染源，群聚案確診累計降為11人。（指揮中心提供）
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