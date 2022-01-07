桃機群聚感染源疑為清潔員案17307 陳時中：N抗體陽性且最早發病

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃機群聚案累計11人確診，其中包括7名桃機清潔員。指揮中心指揮官陳時中今天表示，清潔員案17307不僅N抗體陽性，發病日最早、最初Ct值最高，應是群聚案中最早的確診者。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進社區，昨天深夜再新增1名桃機女保全及3名金嗓歌友會接觸者確診，扣除病毒基因定序不同的防疫計程車司機，全案累計11人確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據最新檢驗結果，發現染疫清潔員當中僅有案17307的N抗體呈現陽性，代表個案為自然染疫，且發病日最早、最初Ct值也最高，研判這名個案應該是桃機群聚最早確診的個案。

陳時中說，確診的清潔人員當中，除案17307及案17308搭乘八德線，其餘均搭乘中壢線；進一步調查發現，案17307和案17238清潔範圍重疊，都曾負責清潔行李轉盤旁洗手間，縱使時間沒有重疊，仍懷疑是在洗手間被傳染，未來有待基因定序結果出爐後，會更明確。（編輯：陳政偉）1110107