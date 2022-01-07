COVID-19疫苗第3劑接種 間隔縮短至12週

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，且桃園機場出現Omicron變異株群聚感染，指揮中心昨天下午邀集專家開會討論縮短第3劑疫苗間隔，初步共識將間隔從現行5個月縮短為3個月。

陳時中今天下午在疫情記者中表示，經專家會議共識，1月7日起第3劑（疫苗追加劑）疫苗間隔應縮短為12週，並建議所有滿18歲以上民眾都應在完整接種COVID-19疫苗後，再接種追加劑。

陳時中說，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選半劑量莫德納疫苗或全劑量高端、BNT、AZ疫苗。

不過，陳時中指出，若前2劑接種AZ疫苗者，第3劑則建議混打，不建議再接種AZ疫苗。

指揮中心指出，目前國內疫苗庫存充足，將請地方政府衛生局儘速擴充接種量能，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。（編輯：管中維）1110107