75歲以上長者第2劑接種率僅67% 指揮中心籲快打疫苗

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北6日電）指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗；另專家將開會討論第3劑疫苗間隔，據統計，在1月底前有約768萬人為接種第2劑後滿3個月。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天有6萬7603人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.11%、第2劑69.73%，第3劑基礎加強劑接種率0.04%、追加劑接種率0.79%。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前全民第1劑疫苗涵蓋率破8成、第2劑近7成，但75歲以上長者疫苗涵蓋率卻落後，2劑涵蓋率分別為73%、67%，顯示仍有加強空間。

莊人祥說，可請長輩在身體狀況穩定時，到COVID-19疫苗合約院所接種；若長輩先前接種第1劑疫苗曾發生副作用，可向醫師諮詢選擇合適疫苗，如接種次單位疫苗，副作用通常較低，甚至沒有副作用。

莊人祥說，若家中長輩行動不便，地方政府有到宅接種服務，有需求可跟各地衛生局洽詢；另1月31日之前，18歲以上者接種第1、2劑疫苗，可獲200元衛教品。

另外，目前第3劑COVID-19疫苗與第2劑間隔為5個月，媒體提問間隔是否縮短，以及接種第2劑疫苗後滿3個月的人數，陳時中說，統計全台約768萬人，在1月底前，接種第2劑疫苗後滿3個月。

至於第3劑疫苗間隔是否縮短，陳時中說，將開會討論，本週會有相關決定，但如何決定會尊重專家判定。（編輯：陳政偉）1110106