更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗14/300

75歲以上長者第2劑接種率僅67% 指揮中心籲快打疫苗

2022/1/6 16:56（1/7 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心6日表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，呼籲趕快接種並選合適疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心6日表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，呼籲趕快接種並選合適疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北6日電）指揮中心今天表示，75歲以上長者COVID-19疫苗接種率落後，籲速接種且可選合適疫苗；另專家將開會討論第3劑疫苗間隔，據統計，在1月底前有約768萬人為接種第2劑後滿3個月。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天有6萬7603人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.11%、第2劑69.73%，第3劑基礎加強劑接種率0.04%、追加劑接種率0.79%。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前全民第1劑疫苗涵蓋率破8成、第2劑近7成，但75歲以上長者疫苗涵蓋率卻落後，2劑涵蓋率分別為73%、67%，顯示仍有加強空間。

莊人祥說，可請長輩在身體狀況穩定時，到COVID-19疫苗合約院所接種；若長輩先前接種第1劑疫苗曾發生副作用，可向醫師諮詢選擇合適疫苗，如接種次單位疫苗，副作用通常較低，甚至沒有副作用。

莊人祥說，若家中長輩行動不便，地方政府有到宅接種服務，有需求可跟各地衛生局洽詢；另1月31日之前，18歲以上者接種第1、2劑疫苗，可獲200元衛教品。

另外，目前第3劑COVID-19疫苗與第2劑間隔為5個月，媒體提問間隔是否縮短，以及接種第2劑疫苗後滿3個月的人數，陳時中說，統計全台約768萬人，在1月底前，接種第2劑疫苗後滿3個月。

至於第3劑疫苗間隔是否縮短，陳時中說，將開會討論，本週會有相關決定，但如何決定會尊重專家判定。（編輯：陳政偉）1110106

延伸閱讀
COVID-19疫苗第3劑接種 間隔縮短至12週COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看COVID-19疫苗第3劑開打 接種資格、如何預約10大QA一次看COVID-19疫苗追加第3劑 專家11月底討論接種順序
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀