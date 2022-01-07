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桃園公布新增確診者足跡 案17368歌友會員曾赴永安漁港、SOGO中壢店

2022/1/7 16:28（1/7 18:14 更新）
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桃園市政府7日公布COVID-19確診者足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府7日公布COVID-19確診者足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者郭宣彣桃園7日電）桃園市政府今天公布COVID-19確診者足跡，其中，案17368從1月1日起連續去5天「金嗓歌友會」。若曾出入相關場所者，在足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

桃園市政府透過線上疫調記者會公布今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，依據指揮中心公告，桃園有4例本土、6例境外，年齡為20多歲至60多歲。

市府今天公布4名桃園新增確診者足跡，為案17368、案17369、案17370及案17371，也同時公布1名足跡曾到桃園的外縣市者為案17240。

市府表示，案17368從1月1日起連續去了5天「金嗓歌友會」，案17369在1月1日、2日也有到「金嗓歌友會」。因「金嗓歌友會」再次有感染者出現，針對個案的足跡，都會擴大區域範圍疫調。

市府表示，其他相關足跡包含，永安漁港、SOGO百貨中壢店、7-11永安港門市、拉亞漢堡中壢三光店、7-11大享門市、王記食堂以及新陶芳餐廳等。

針對案17240的足跡部分，市府指出，個案在去年12月30日曾到食出韻便當店，另一個足跡是在1月1日到桃園區龍安街的永和豆漿大王。

桃市府表示，上午桃園市長鄭文燦也在防疫會議宣布，盼在春節前，能將傳播鏈阻斷，降低風險，因此，市府近期的大型活動，若來得及可能延期或縮小規模，若有飲食相關活動，也將取消。（編輯：郭諭儒）1110107

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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