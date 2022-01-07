Omicron境外移入累計138例 皆在防疫旅館或檢疫所攔截

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北7日電）指揮中心今天公布，境外移入個案經定序增79例感染Omicron變異株，累計共有138例Omicron境外移入，多在7天內確診，且皆在防疫旅館或檢疫所攔截，無返家後確診個案。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增58例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，創疫情以來單日新高。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在疫情記者會說明過去1週境外移入個案定序結果，新增驗出79例Omicron變異株與5例最早在印度發現的Delta變異株。

羅一鈞說，目前累計已有138例Omicron變異株境外移入個案，以美國84例最多，其次為英國12例、哈薩克8例、法國6例與加拿大4例等；年齡層以20至39歲人數最多，且其中大多為完整接種疫苗後發生突破性感染。

羅一鈞進一步分析，138人中有134人是在入境7天內確診，其中92人更是入境當天採檢確診，僅4人是入境超過7天才確診

值得注意的是，羅一鈞提到，138人全數都採10+4或14+0檢疫方案，並無選擇7+7方案者；此外，138人皆是檢疫期滿前採檢發現，並無返家後才檢出陽性的個案。

從症狀來看，羅一鈞說，138人分別為62人無症狀、76人輕症，尚無中重症以上者，但他強調感染Omicron變異株者幾乎都以完整接種，預期對重症仍有保護效果，若未完整接種，不排除可能發生重症。

指揮中心指揮官陳時中表示，儘管美國境外移入個案多，但事實上若以各國每百萬人口確診數比較，美國並非最多；他強調，所有國家都是高風險，台灣採入境後在防疫旅館或檢疫所集中檢疫，且僅持居留證或本國籍才能入境，已是防疫最高等級。

媒體詢問入境措施是否會加嚴，陳時中回應，目前沒有，除非疫情有進一步變化；他舉例，邊境管制加嚴，如入境全數至集中檢疫所、限制入境人數或甚至停飛停航，但目前入境幾乎都是本國籍，僅有少數專案入境，進一步邊境管制可能妨害民眾返台，目前還不宜。

媒體另提問，是否將南非等10國重點高風險國家移除，陳時中說，可考慮，目前雖沒有要特別移除，但若要移除也可以。（編輯：陳政偉）1110107

指揮中心7日公布，境外移入個案經定序增79例感染Omicron變異株，累計共有138例Omicron境外移入。（指揮中心提供）