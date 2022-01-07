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疫情28/300

漏夜採檢防堵桃機群聚案疫情 陳時中：確診者家人均陰性

2022/1/7 15:09（1/7 15:32 更新）
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桃機COVID-19群聚案再增4人確診，指揮中心指揮官陳時中7日表示，目前確診者家庭接觸者均陰性，可稍微安心一點。圖為化學兵在桃機停車場進行消毒。（中央社檔案照片）
桃機COVID-19群聚案再增4人確診，指揮中心指揮官陳時中7日表示，目前確診者家庭接觸者均陰性，可稍微安心一點。圖為化學兵在桃機停車場進行消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃機COVID-19群聚案昨晚再增4人確診，累計11名個案。指揮中心指揮官陳時中今天表示，防疫團隊昨晚漏夜採檢，目前確診者家庭接觸者均陰性，可稍微安心一點。

桃園機場發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，累計11人確診，其中3人檢出Omicron變異株；另有1名染疫防疫計程車司機因病毒定序不同，視為獨立事件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，防疫團隊昨晚漏夜採檢，目前染疫的清潔員和防疫計程車司機的家庭接觸者都是陰性，社區方面大多是案17239衍生出來的個案。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

陳時中說，未來要持續針對防疫計程車司機（案17240）接觸者進行檢驗，目前這名個案3名同住家人均陰性，9名社區接觸者已知6人陰性、3人採檢中；目前看起來所有確診者的家庭接觸者都是陰性，讓他稍微安心一點。

不過，陳時中說，昨晚確診的機場女保全（案17371）工作場域會和入境旅客重疊，有時幫忙疏導，有時幫忙搬行李，有可能會接觸到一些旅客，因此目前還有一些疑慮。

陳時中說，目前掌握到這名女保全是分租房客，僅1名同住者，另一名接觸者則是載她去檢驗的主管，目前接觸者都是陰性，昨晚漏夜採檢388名職場接觸者已知105陰性、257人檢驗中，最快傍晚才會有結果，另有26人待採檢；未來也會持續針對機場工作人員進行定期PCR或快篩，確保沒有隱藏的受感染者。（編輯：陳政偉）1110107

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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