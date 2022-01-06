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疫情55/300

桃機個案無明顯接觸仍染疫 陳時中：恐有幾波傳播

2022/1/6 16:06（1/7 14:37 更新）
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防疫指揮官陳時中6日表示，桃機群聚案可能已有幾波傳播，有幾名個案職場、交通車上都未接觸，情況可能更複雜。圖為防疫巴士5日載送匡列清潔員赴集中檢疫所。（中央社檔案照片）
防疫指揮官陳時中6日表示，桃機群聚案可能已有幾波傳播，有幾名個案職場、交通車上都未接觸，情況可能更複雜。圖為防疫巴士5日載送匡列清潔員赴集中檢疫所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）桃機群聚案累計8人確診，指揮中心指揮官陳時中今天表示，時序上確實可能已有幾波傳播，原本認為交通車是這次疫情關鍵，但發現有幾人職場、交通車上都未接觸，情況可能更複雜。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案累計7名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫，最新疫調發現，桃機工作人員搭乘交通車時都有混搭不同路線的狀況，沒有落實實名制及固定坐位，難以判斷風險程度。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨晚新確診的3名桃機清潔人員（案17307、案17308、案17309），和其他清潔人員都搭乘同樣交通車，又有穿插座位的狀況，因此全數送至集中檢疫所進行居家檢疫。

有媒體詢問，就發病日來看，機場可能已出現幾波傳播。陳時中說，時序上確實可能已有幾波傳播，但以指揮中心名義判定還為之過早，只能說有這可能性。

陳時中說，根據最新疫調進度，案17307、案17308有一人和案17238負責消毒同一個洗手間，有一人和案17239曾在下午時段一起進行近1小時教育訓練，有比較長時間的接觸。

陳時中說，至於案17309目前疫調還不清楚，只知道他的工作場域較不固定，是巡迴走動針對需要的地方進行清潔；由於個案是夜班，機場半夜沒什麼人，倒不擔憂個案在機場跑透透，只怕個案在疫調時記不清楚，但隨相關資料蒐集愈來愈多，狀況會愈來愈明朗。

在交通車接觸的部分，陳時中指出，昨天新增的3名個案中，有2人曾搭乘同樣路線的交通車；指揮中心發言人莊人祥指出，據目前掌握，桃機群聚案確診個案搭乘的交通車路線包括中壢線和八德線。

不過，陳時中坦言，指揮中心原本認為交通車可能是主要造成此次群聚疫情的關鍵，但後來又發現有幾人在職場、交通車上都沒有直接接觸，情況可能更加複雜，必須等資訊更清楚才能個別研判感染途徑，目前要求桃機人員加強採檢頻率，透過隔離和週期式採檢，把防線建立起來。

陳時中說，在社區方面，桃園已設置多個採檢點，如歌友會、忠貞市場附近都有，以進行社區監測採檢，目前累計採檢約1233人，目前社區監測顯示疫情尚未擴散，但無法一下子論斷，持續幾天大規模檢測後才能比較放心。（編輯：陳政偉）1110106

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