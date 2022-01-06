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疫情54/300

Omicron衝破桃機防線 北部1453床專責待命

2022/1/6 16:11（1/7 14:37 更新）
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指揮中心6日宣布，台北區與北區將恢復專責病房開設，量能全開，3天內提供1453床待命收治確診者。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
指揮中心6日宣布，台北區與北區將恢復專責病房開設，量能全開，3天內提供1453床待命收治確診者。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北6日電）COVID-19疫情升溫，指揮中心今天宣布，台北區與北區將恢復專責病房開設，量能全開，3天內提供1453床待命收治確診者；指揮官陳時中也呼籲非急性病況盡量避免住院。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，變異病毒Omicron肆虐，近來春節返台人潮與境外移入個案增加，防疫旅館、桃園機場的群聚感染事件檢出Omicron本土案例，中央流行疫情指揮中心宣布，即日起調整醫療應變作為。

疫情中心指揮官陳時中表示，台北、新北、基隆與桃園的應變醫院，將於3天內恢復開設急性一般病床總數的20％，作為收治疑似或確診COVID-19個案的專責病房。

此外，台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹及苗栗500床以上的急救責任醫院，將於3天內恢復開設急性一般病床總數的5％，作為專責病房。

陳時中也說，專責病房僅收治疑似或確診COVID-19病人；負壓隔離病室則以收治疑似或確診COVID-19及其他空氣傳染的法定傳染病病人為原則，清空非必要負壓隔離的病人。

陳時中說，COVID-19專責病房以1人1室為原則，但若家人、同住者、同行者皆確診且知情同意，則可2人1室；另院內要有適當動線規劃，分流分艙安置住院病人。

陳時中強調，無論是應變醫院或急救責任醫院，平時住院率、占床率非常高，病房清出供專責病房使用，會影響既有病人，但請民眾多包涵，他並呼籲非急性病況盡量避免住院。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，台北區與北區500床以上急救責任醫院的5％病床量，共計有586床。若加上500床以下與應變醫院的專責病房數量，台北區與北區目前已開設1179個專責病房，應變措施實施後，總收治量能可達1453床。

羅一鈞說，1453間專責病房應付接下來的境外移入病例還算足夠，未來會視確診病例數增減，檢視是否調整措施。（編輯：陳清芳）1110106

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