Omicron進入本土 桃機群聚累計檢出4例

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）桃機COVID-19群聚案截至今天中午已確診8人，其中檢出Omicron變異株個案從2例增為4例。指揮中心指揮官陳時中說，Omicron進入本土，正全力防疫，以免步上其他國家疫情嚴峻的後塵。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，昨晚再增3例確診，均為機場擴大採檢的清潔外包人員，目前累計7名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，原本其中2人病毒基因定序為Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，根據最新定序結果，除了染疫的防疫計程車司機（案17240）及桃機清潔人員（案17230）感染Omicron變異株，另有2名清潔人員也確定染Omicron變異株，分別為案17238及案17239，將進一步比對基因序列再做報告，目前累計4人染Omicron。

媒體詢問，有醫師認為Omicron已經進入社區。陳時中坦言，Omicron確實已經進入本土，目前全球Omicron疫情嚴峻，指揮中心正全力防疫，盼不會步上他國後塵。

陳時中表示，目前社區監控還沒有出現清楚案例，仍以職場或特定區域傳播為主，暫時不會將管制範圍擴大到演唱會等其他範疇。（編輯：管中維）1110106