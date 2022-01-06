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疫情58/300

桃機清潔員案17307確診足跡 曾赴鶯歌超商郵局、八德大潤發

2022/1/6 15:34（1/6 19:00 更新）
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新北市政府衛生局6日公布案17307疫調確診足跡。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年1月6日
新北市政府衛生局6日公布案17307疫調確診足跡。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年1月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市政府衛生局今天表示，桃園機場清潔人員確診COVID-19本土個案，共匡列接觸者5人，初步檢驗陰性；疫情調查足跡點分布在新北市鶯歌超商、郵局，及桃園的大賣場、百貨。

新北市府衛生局今天下午公布1名COVID-19（冠狀病毒疾病）本土個案，是住在鶯歌區的案17307女性；個案50多歲，近期無國外旅遊史，為桃園機場清潔人員，負責大夜班定點清潔工作。

新北衛生局說，個案完成接種2劑疫苗，110年12月28日出現喉嚨痛症狀，並未就醫。今年1月5日配合桃園機場擴大檢測，核酸檢測（PCR）為陽性，CT值33.8。

衛生局說，該案匡列共5人，2人是同住家人，3人是桃園的同事與朋友，經採檢4人PCR陰性、1人檢驗中。個案平日搭乘公司交通車上下班，活動足跡以桃園地區為主，配合桃園機場專案疫調釐清感染源。

衛生局今天同時公布疫調足跡分布，去年12月26日上午7時31分至36分在桃園市桃園區桃鶯路進豐雜糧行，12月25、26、28、30、31日、今年1月1日、3日晚間9時37分至42分，3日上午約9時，在新北鶯歌區鶯桃路2段統一超商鶯桃店。

1月2日中午11時30分至下午1時30分在桃園市八德區東勇北路「羊霸天下」，隨後至下午2時前，在八德區介壽路2段「大潤發賣場」。1月3日上午8時47分至58分在新北市鶯歌區鶯桃路2段鳳鳴郵局，9時42分至50分在桃園市桃園區中正路「好朋友百貨賣場」。（編輯：張銘坤）1110106

桃機群聚案累計8人確診。（中央社製圖）
桃機群聚案累計8人確診。（中央社製圖）
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