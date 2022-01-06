桃機交通車混搭疑釀群聚 前進指揮所檢討務必實名制

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衛福部醫福會執行長王必勝（左）6日下午在桃園國際機場表示，防疫措施將擴及其他機場，清潔員的交通車需固定座位、路線搭乘，並落實梅花座及車長工作責任的規定，即日起開始實施。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月6日

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）桃機COVID-19群聚案，根據前進指揮所最新調查，桃機工作人員在乘坐接駁交通車時有「混搭」的狀況，因此通令檢討，務必實名制跟座位安排，未來工作人員都將加強採檢。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案累計7名清潔人員、1名防疫計程車司機染疫，前進指揮所指揮官王必勝今天上午受訪時表示，清潔公司人員經全員採檢，維持7人確診，其餘均陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，前進指揮所仔細比對桃機工作人員搭乘接駁車時的座位，發覺這段時間工作人員都沒有沒有固定座位，可能有穿插著坐，因此決定第2航廈夜班清潔人員全列入居家隔離，部分第1航廈可能跟交通車有關居家隔離共116人，隔離前都陰性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也公布前進指揮所最新調查進度，他表示，清潔公司93名夜班人員昨晚已陸續送至集中檢疫所隔離，也要求清潔公司其他人員今明要家用快篩，後天PCR篩檢與風險評估。

羅一鈞指出，經疫調發現，桃機工作人員在乘坐接駁交通車時有「混搭」的狀況，因此通令檢討，務必實名制跟座位安排。

羅一鈞說，未來防疫計程車隊每3天要進行1次PCR採檢以評估風險，機場相關工作人員則會每週五進行快篩、每週二進行PCR採檢，藉由頻繁採檢評估機場感染狀況與風險，並加強防疫計程車司機的教育訓練。

另外，羅一鈞指出，針對個案曾到訪的歌友會，昨天上午已開始召回成員，截至目前已經採檢487人，檢驗結果尚未出爐，會盡量在今天完成。（編輯：陳政偉）1110106