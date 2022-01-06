境外確診者上月底花蓮自駕玩3天 曾赴七星潭、戴記扁食等地

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一名境外確診女子去年底曾到花蓮自駕旅遊，去過七星潭（圖）、戴記扁食等地。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮衛生局接獲中央通知，一名被列為COVID-19境外確診個案的20多歲女子，去年12月27日至29日曾自駕到花蓮旅遊，足跡遍及小吃店、景區，若有足跡重疊民眾應自我健康監測。

根據疫調足跡表顯示，這名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診女子為案17264，Ct值為31，去年12月27日自行開車到花蓮旅遊，3天2夜行程入住花蓮市花漾村聲旅店，曾至戴記扁食、花蓮日日、怡味餐店、七星潭、花蓮香扁食店中山店、台新銀行花蓮分行、山度空間及中福早餐店停留。

根據中央流行疫情指揮中心公布確診個案表，案17264為20多歲本國籍女性，6月曾於印尼確診，打過2劑AZ疫苗，去年11月14日自印尼入境後，採檢均為陰性，因出境需求1月5日採檢後確診，匡列接觸者5人，列居家隔離。

花蓮縣衛生局呼籲，民眾若有足跡重疊，可於1月11日前自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應戴口罩，盡速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。環保局也針對有關場所進行清潔消毒。（編輯：方沛清）1110106