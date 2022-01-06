更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情71/300

桃機群聚案擴大 鄭文燦：高風險者擬縮短疫苗間隔

2022/1/6 09:01（1/6 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃機群聚案再增確診者，桃園市長鄭文燦6日表示，擬縮短機場第一線風險人員疫苗施打間隔。（中央社檔案照片）
桃機群聚案再增確診者，桃園市長鄭文燦6日表示，擬縮短機場第一線風險人員疫苗施打間隔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園機場群聚案昨晚再增3名確診者，至今累計8人確診。桃園市長鄭文燦今天表示，3名確診者中有1人居住新北市，指揮中心正在研議，針對機場第一線風險人員縮短疫苗施打間隔。

中央流行疫情指揮中心昨天晚間公布，桃園機場群聚案再增3名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員；截至目前，機場群聚共有7名清潔員及1名防疫計程車司機共8名確診者。

桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上表示，昨晚新增的3名確診者，有2人住在桃園市，1人住在新北市，昨天已完成基本疫調，也會進行匡列和採檢，清潔外包公司航廈夜班人員共93人，也已全數送集中檢疫所集中隔離。

鄭文燦說，忠貞公園周邊設置的3個臨時採檢站，昨天開始增加為5個，目前除了自主去採檢確診的清潔員外，社區採檢狀況都是陰性。

鄭文燦說，針對有確診者曾在跨年期間去金嗓歌友會，疫調結果，確診者是到金嗓歌友會打工期間與人近距離接觸，由於跨年晚會是採取報名制，昨天晚間已經針對有參加晚會的800多名會員進行造冊，今天開始採檢。

鄭文燦說，指揮中心正在開會，針對機場防疫車隊、防疫旅館等第一線風險人員，縮短疫苗施打間隔。

鄭文燦也說，目前相關疫調，有個居住在觀音的確診者，家人為國小就讀學童，國小今天預防性停課1天。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，忠貞市場周邊設置的臨時採檢站，昨天採檢了1042人、全數陰性。針對案17230匡列採檢情形，防疫計程車和巴士也全數採檢完畢，除了已公布確診者，全數陰性。（編輯：張芷瑄）1110106

延伸閱讀
桃園機場群聚案擴大 觀音區某國小6日預防性停課視察防疫車隊 王必勝強烈建議使用隔離衣與隔板何美鄉建議疫苗追加劑間隔改3個月 陳時中：專家會議本週討論染疫防疫計程車司機定序出爐 確定染Omicron
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀