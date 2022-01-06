桃機群聚再增3例 夜班人員93人送集中檢疫所

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中央流行疫情指揮中心5日晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場5日電）中央流行疫情指揮中心今晚表示，桃園機場群聚事件再添3名確診者，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人全數送集中檢疫所，清潔員表示，就當成到廟裡修行，結束時可健康回家。

中央流行疫情指揮中心晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

晚間10時許，有許多防疫巴士陸續抵達桃機P3停車場，隨後要前往集中隔離的信實外包大夜班清潔員也搭乘公司交通車抵達，經工作人員集合並分配車輛後，分梯次搭乘防疫巴士前往集中檢疫所。

一名不願透露姓名的員工告訴中央社記者，昨天早上才完成採檢工作，回到家開始睡覺補眠，沒想到正睡得迷迷糊糊時就接到公司的通知電話，要員工準備需要的衣物行李，在晚間11時到P3停車場集合，員工無奈表示「實在是很辛苦」，但又覺得慶幸，因為「被通知集中檢疫，至少代表到目前為止還是安全的，比起那些被送到醫院的幸運多了」。

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另一名員工表示，自己大約在下午4時許接獲通知，她告訴中央社記者，「說不緊張是騙人的」，後來想想到集中檢疫所也好，至少不用擔心傳染給他人，對於長時間要待在集中檢疫所內，員工開玩笑說「就當成是到廟裡修行」，至少結束時可以健康回家。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。（編輯：劉學源）1110105

指揮中心5日晚間公布，桃機群聚案再增3例個案，目前共8名確診者。（中央社製圖）

5日晚間10時許，有許多防疫巴士陸續抵達桃機P3停車場，隨後要前往集中隔離的信實外包大夜班清潔員也搭乘公司交通車抵達，經工作人員集合並分配車輛後，分梯次搭乘防疫巴士前往集中檢疫所。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日