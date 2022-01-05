何美鄉建議疫苗追加劑間隔改3個月 陳時中：專家會議本週討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎、吳欣紜台北5日電）國際COVID-19疫情居高不下，桃園機場群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，嚴峻考驗剛開始，但沒有要提升防疫警戒到第3級，呼籲民眾速打疫苗，本週將討論追加第3劑疫苗間隔是否縮短。

最近台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案天天以2位數增加，國門防疫壓力大，針對入境旅客的春節防疫專案從去年12月14日推行後，桃園機場群聚已有4名清潔員與1名防疫計程車司機確診，也檢出Omicron變異株。

媒體詢問目前是否為疫情最嚴峻的時刻、疫情警戒標準是否會從第2級提升至第3級，以及春節檢疫方案措施是否會調整。

陳時中表示，目前並非最嚴峻時刻，現在嚴峻考驗剛開始，還沒有要提升防疫警戒標準，因為與國際相比，台灣1個月內本土個案仍少，防疫要注意強度跟韌性，適當強度才能守得好，請民眾盡快接種COVID-19疫苗，目前接種第1、2劑疫苗還有200元衛教品。

據中央流行疫情指揮中心統計，昨天有5萬7875人次接種COVID-19疫苗，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.07％、第2劑69.51％，基礎加強劑接種率0.03％、追加劑接種率0.74％。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天在臉書貼文呼籲，春節返國人潮暴增，且國外疫情高昂，Omicron進入社區的風險持續提升，指揮中心應讓所有第一線防疫人員，在接種2劑疫苗滿3個月後，儘速施打第3劑疫苗。

何美鄉表示，英國研究指不論施打何種廠牌2劑疫苗，3個月後對Omicron感染的保護力只約30％，5個月後不到10％，但施打第3劑疫苗，不論是莫德納或BNT，都能快速提升保護力至60％以上，且可能維持2至3個月。如果是對住院的保護效果，2劑疫苗在6個月後維持約50％，打第3劑可提升到88％，南非資料則顯示效果達70％。

何美鄉因此向指揮中心建議，若要讓疫苗保護效果在第一線防疫人員族群無縫接軌持續，最好儘速接種疫苗，建議第一線防疫人員在2劑疫苗滿3個月就施打第3劑，而不是等到保護效果降到10％以下才來接種。

陳時中說，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家預計明天或後天召開會議，將各種提案提出討論，但本週是否會有結果，仍會尊重專家看法。

陳時中強調，不會因為有一批莫德納疫苗疫苗即將到期就讓民眾提早接種，仍會聽取專家建議，若專家建議要提早接種，疫苗數量一定夠。

另，台大公衛學者陳秀熙指出，2劑疫苗接種率提升到90％，未打疫苗者加強檢測，而醫護、長照人員、65歲以上年長民眾及其他高危險群施打第3劑達90％以上，並維持基本的NPI（非藥物介入措施），應可擋住Omicron變異株社區流行。

陳時中回應，疫苗接種率愈高愈好，但防疫沒有單一方法，個別的防疫措施如戴口罩、保持社交距離等仍要注意。（編輯：陳清芳）1110105