1/6增3例本土、40例境外移入 無死亡[影]

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為昨晚公布的桃機3名清潔員，另增40例境外移入病例，沒有新增死亡個案。（編輯：張芷瑄）1110106

桃機群聚案增3例個案，目前共8名確診者。（中央社製圖）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增43例COVID-19確定病例，為昨（5）日公布尚未取號的3例本土個案（案17307-17309）及40例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員；詳如新聞稿附件。

指揮中心表示，今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（24例，案17267、案17270、案17273-17275、案17277-17282、案17284-17289、案17291-17292、案17300、案17302、案17304-17306）、印度（3例，案17290、案17296、案17303)、巴拿馬（2例，案17271-17272）、荷蘭（案17268）、阿拉伯聯合大公國（2例，案17283、案17301）、加拿大（案17269）、菲律賓（案17276）、義大利（案17293）、英國（案17295）、中國（案17298）及法國（案17299）入境，另有2例（案17294、案17297）調查中，入境日介於去（2021）年12月26日至今（2022）年1月5日；詳如新聞稿附件。

另去年12月31日公布之案17127境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案17073之相關感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,036,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,016,638例排除），其中17,198例確診，分別為2,532例境外移入，14,612例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。