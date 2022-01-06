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疫情51/300

北市防疫旅館爆第4起群聚 隔間隙縫是否釀感染待查

2022/1/6 17:19（1/6 19:00 更新）
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台北市6日出現第4起防疫旅館COVID-19群聚案。（中央社製圖）
台北市6日出現第4起防疫旅館COVID-19群聚案。（中央社製圖）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）台北市近期防疫旅館COVID-19群聚連環爆，今天出現第4起，由1名境外移入個案傳染給隔壁房住客，這間防疫旅館天花板和隔間牆有小隙縫，是否造成變異病毒株Omicron散出，則待探查。

根據中央及台北市的資料，從去年12月中旬迄今，台北市先後有中正區3間、中山區1間防疫旅館發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件，使得5名確診者從境外移入改列本土個案，檢出的病毒株為Delta、Omicron各2起。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，指揮中心先前查核全台474家防疫旅館，在需改善複查的119家之中 ，已有5家完成複查，可立即改善者就馬上改善，至於空調或設備須改善者，將依修正幅度限期改善。不過，若環境設計原本就不適合做防疫旅宿，就會安排退場。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台北市新增的這起防疫旅館群聚感染，2名個案入住重疊日為去年12月22日至24日，兩人均為7+7春節檢疫專案。

陳時中表示，這起群聚案已採檢5名同樓層旅客、18名旅館員工以及3名同住家人，全數陰性，研判應為旅館內感染，目前同樓層旅客只出不進，還未入住者則安排住其他防疫旅館，未來將加強清消並請專家複查。

陳時中說，這家防疫旅館較先確診的案17073是去年12月22日自美國入境，12月29日確診、Ct值18；較晚確診的案17127是12月17日自瑞士入境，12月31日確診、Ct值15。

北市防疫旅館群聚連環爆，6日的第4起由1名境外移入個案傳染給隔壁房住客。（指揮中心提供）
北市防疫旅館群聚連環爆，6日的第4起由1名境外移入個案傳染給隔壁房住客。（指揮中心提供）

陳時中指出，2人原判定為境外移入病例，所感染病毒為Omicron變異株，由於病毒基因序列僅相差1位點，且住在8樓隔壁房，研判是群聚疫情，案17127改列本土。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這間旅館的環境採檢發現天花板和隔間之間有很小的隙縫，但隙縫是否有實質意義，仍有待商榷；目前正調閱2人所住8樓的監視器，持續追蹤傳染途徑，疫調尚未結束。

羅一鈞說，比對病毒基因庫，這2名個案感染的Omicron變異株先前都出現在美國、加拿大個案身上，因此才會研判是美國入境的案17073傳染給隔壁房的案17127。（編輯：陳清芳）1110106

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