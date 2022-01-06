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疫情62/300

桃機8確診者家人均陰性 陳時中：算較好狀況

2022/1/6 14:46（1/6 16:30 更新）
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疫情指揮中心5日晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
疫情指揮中心5日晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月5日
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北6日電）桃機群聚案累計8人確診，指揮中心指揮官陳時中今天說，目前8名確診者第一圈接觸者、同住家人採檢均陰性，算是較好的情況，擴大採檢577人僅1人已知陽性，其餘均陰性。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情擴大，昨晚再增3例確診，均為機場擴大採檢的清潔外包人員，目前累計7名清潔人員、1名防疫計程車司機確診，其中2人病毒基因定序為Omicron變異株。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，新增3例本土病例，也就是昨晚確診的桃園機場清潔人員（案17307、案17308、案17309），3人均為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗。

陳時中表示，目前已知2例感染Omicron變異株（案17230及案17240），感染時序仍在調查中，已知確診個案Ct值有高有低，初步推測Ct值最高、早在去年12月28日就出現症狀的案17307，可能是最早發病的個案，相關情況都會列入調查。

採檢進度方面，陳時中說，目前8名確診個案第一圈接觸者都陰性，家庭接觸者全陰性，這算是比較好的情況；至於在社區裡的接觸者，案17309仍在進行疫調匡列接觸者，案17239的歌友會接觸者已知15人陰性、1人檢驗中。

陳時中指出，疫調團隊另匡列577人須擴大採檢，目前全數檢驗完畢，其中576人陰性，案17240是唯一的陽性個案，未來會持續針對機場人員進行定期PCR採檢。（編輯：管中維）1110106

桃機群聚案累計8人確診。（中央社製圖）
桃機群聚案累計8人確診。（中央社製圖）
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