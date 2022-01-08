新北防疫計程車司機採檢陽性待複驗 4同住家人陰性[影]

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新北市長侯友宜8日表示，新北有1名防疫計程車司機採檢陽性，新北已擴大匡列採檢，目前同住4名家人都是陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市長侯友宜今天表示，新北有1名防疫計程車司機採檢陽性，Ct值33。新北已擴大匡列採檢，目前同住4名家人都是陰性，密切觀察中。

桃園機場群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天晚間證實，1名防疫計程車司機疑似染疫待複驗確認，但因Ct值偏高，防疫團隊對此感到懷疑，安排再度複驗確認。

新北市長侯友宜今天主持防疫會議後接受媒體聯訪表示，桃園機場有1例防疫計程車駕駛檢驗陽性，住在新北，1月4日採檢陰性，1月7日採檢出陽性，Ct值33，中央尚未列為確診個案，還要再確定，今天上午會再度採檢復驗。

新北市府衛生局說，這名陽性個案近期沒有與其他駕駛互動。衛生局立刻展開疫調匡列及相關防疫作為，同住4名家人採檢均為陰性，持續密切觀察。（編輯：郭諭儒）1110108