1922疫苗預約平台將重啟 陳時中：庫存夠、打不到來找我

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北9日電）國際COVID-19疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天說，因應第3劑疫苗，1922公費疫苗預約平台將會重啟，國內疫苗一定夠，地方有110萬劑、中央700萬到800萬劑庫存，呼籲民眾接種第3劑，「月底打不到的來找我」。

因應國際間新變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，世界疫情嚴峻，一定要提高警覺，早上看全球通報病例高達230萬例，且因為假日有些國家沒有上班申報，相信10日的通報數目會更高，而世界染疫死亡的人數沒有像確診人數一樣飆高，約5000人死亡。

陳時中說，像是美國通報50幾萬確診病例稍微低了一點，研判有幾個州因為假日沒有通報確診病例，但幾個較大的州通報數目還是很高；以色列已經開打第4劑疫苗，但一天也有2萬2000例；葡萄牙宣稱疫苗涵蓋率全世界最高，有3萬5000例。

陳時中指出，鄰近國家的韓國每天約3000到5000例，日本則是變高，約有8000人染疫，澳洲以前也是確診率偏低，但昨天也有11萬5000人染疫。

國內施打疫苗部分，陳時中表示，由於昨天是假日，因此施打疫苗人數也不多，共8萬4446劑，現在第1劑涵蓋率是80.25%，第2劑70.86%，追加劑為0.06%，追加接種率為1.33%。

陳時中指出，因應第3劑疫苗，1922預約系統將會重啟，地方政府也可以做適切安排，他認為隨到隨打也是個好方法，這個時間點疫苗一定夠，地方衛生局有110萬劑，中央也還有700萬到800萬劑庫存量。

「月底打不到的來找我」，陳時中強調，第3劑疫苗的存量一定夠，雖然有768萬人符合資格，但施打率不會100%，能夠打到7成就很成功，目前全球第3劑最多也只有打到50%，鼓勵這段時間需要打第3劑疫苗的民眾可以趕快去施打。（編輯：管中維）1110109