更多編輯台推薦新聞：
一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…
生活

一週大事／哈薩克動亂、全球確診破3億、桃機群聚延燒…

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了
首頁 / 地方

COVID-19第3劑疫苗 嘉縣一上午逾7000人接種

2022/1/9 14:40（1/9 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣9日啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務，衛生局指出，縣民施打踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
嘉義縣9日啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務，衛生局指出，縣民施打踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣今天啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務；衛生局指出，縣民施打踴躍，上午接種人數即超過7000人，明天起各衛生所、42間合約醫療機構也提供預約接種服務。

嘉義縣衛生局為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，今天增設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑疫苗，上午縣長翁章梁、衛生局長趙紋華視察水上國小接種站，現場大排長龍，鄉親施打狀況踴躍。

趙紋華接受中央社記者電訪表示，今天嘉義縣民踴躍接種COVID-19第3劑疫苗，僅上午接種人數就達7349人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局指出，明起18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構也提供疫苗接種服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型，目前已有3000多人預約，18歲以上民眾接種第1、2劑疫苗，送新台幣200元禮券或等值禮品。

衛生局表示，疫情指揮中心7日公布COVID-19第3劑疫苗施打間隔縮短為3個月，嘉義縣府今天即啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務，提升社區防禦力。（編輯：陳仁華）1110109

嘉義縣衛生局為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，9日增設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑疫苗，鄉親施打狀況踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
嘉義縣衛生局為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，9日增設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑疫苗，鄉親施打狀況踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
延伸閱讀
1922疫苗預約平台將重啟 陳時中：庫存夠、打不到來找我
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族