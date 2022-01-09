COVID-19第3劑疫苗 嘉縣一上午逾7000人接種
2022/1/9 14:40（1/9 16:09 更新）
嘉義縣9日啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務，衛生局指出，縣民施打踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣今天啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務；衛生局指出，縣民施打踴躍，上午接種人數即超過7000人，明天起各衛生所、42間合約醫療機構也提供預約接種服務。
嘉義縣衛生局為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，今天增設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑疫苗，上午縣長翁章梁、衛生局長趙紋華視察水上國小接種站，現場大排長龍，鄉親施打狀況踴躍。
趙紋華接受中央社記者電訪表示，今天嘉義縣民踴躍接種COVID-19第3劑疫苗，僅上午接種人數就達7349人。
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衛生局指出，明起18鄉鎮市衛生所、42間合約醫療機構也提供疫苗接種服務，民眾可透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約選擇疫苗劑型，目前已有3000多人預約，18歲以上民眾接種第1、2劑疫苗，送新台幣200元禮券或等值禮品。
衛生局表示，疫情指揮中心7日公布COVID-19第3劑疫苗施打間隔縮短為3個月，嘉義縣府今天即啟動18鄉鎮市擴大接種第3劑莫德納（Moderna）疫苗服務，提升社區防禦力。（編輯：陳仁華）1110109
嘉義縣衛生局為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，9日增設中埔、水上和朴子大型接種站供民眾接種第3劑疫苗，鄉親施打狀況踴躍，上午接種人數即超過7000人。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月9日
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