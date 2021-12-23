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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗1/300

AZ：打第3劑後 疫苗抗Omicron能力將大幅上升

2021/12/23 22:53（12/23 23:12 更新）
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試驗結果顯示，AZ藥廠COVID-19疫苗的第3劑或追加劑可提高對Omicron變異株的抗體水平。（中央社檔案照片）
試驗結果顯示，AZ藥廠COVID-19疫苗的第3劑或追加劑可提高對Omicron變異株的抗體水平。（中央社檔案照片）
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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國製藥巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）今天宣布，試驗結果顯示，其COVID-19疫苗Vaxzevria的第3劑或追加劑可「顯著」提高對Omicron變異株的抗體水平。

AZ藥廠在聲明中引用試驗結果稱，「接種第3劑追加劑後，Vaxzevria對Omicron SARS-CoV-2變異株（B.1.1.529）的抗體水平顯著提升。」

據AZ的說法，「第3劑追加劑對Omicron變異株的中和程度」與第2劑對Delta變異株的中和程度大致相當。

與曾感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）並自然康復者相較，施打追加劑後的中和抗體水平也更高。

上述試驗由牛津大學研究人員進行；試驗對象則包括確診者、染疫痊癒者，以及已接種兩劑AZ疫苗和追加劑者。

參與本次研究的牛津大學醫學教授貝爾（John Bell）表示：「看到既有疫苗可能在接種第3劑後預防Omicron感染，非常令人鼓舞。」

「研究結果支持將第3劑納入國家疫苗策略，特別是可用以遏制包括Omicron在內的變異株傳播。」

世界衛生組織（WHO）今天警告，富裕國家不能光靠追加劑來避免疫情危機，因為這種作法將剝奪貧窮國家的珍貴資源，並造成病毒持續傳播、變異。

最新資料顯示，與過往變異株（包括Delta）相較，Omicron不會引發更嚴重的症狀，但由於感染人數飆升會導致醫療體系不堪重負，科學家警告，這種新變異株仍可能致命。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101223

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