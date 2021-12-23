英國初步研究：Omicron住院風險較Delta下降2/3

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）英國今天發表的兩項最新研究顯示，相較於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株，感染Omicron的患者住院風險較低，正如南非所觀察到的疫情趨勢。

專家謹慎樂見這兩篇來自蘇格蘭和英格蘭的初步研究，但他們也強調，Omicron看似較溫和但具高傳染力，因此仍可能導致更多重症患者。

蘇格蘭研究的共同執筆人麥曼納米（Jim McMenamin）在電話中告訴記者：「我們能說，這有資格被稱為好消息，之所以這麼說，是因為這些都是早期觀察，具有統計學上的意義，我們的研究顯示（感染Omicron）住院機率較低。」

蘇格蘭研究檢視了11月、12月通報的確診病例，並按感染Delta或Omicron變異株來分類。

研究顯示，「相較於Delta變異株，Omicron患者的住院風險下降了2/3」；此外，研究也發現施打追加劑能對有症狀感染提供大量額外保護。

這項研究規模小，且當時沒有60歲以下的患者住院，但研究執筆人表示，他們已透過統計學方式調整了相關限制。

英格蘭研究顯示，與感染Delta變異株的人相比，到醫院治療的Omicron患者人數少了20%到25%，住院一晚以上的人數則少了40%到45%。

英格蘭研究的共同執筆人、倫敦帝國學院（Imperial College London）學者甘尼（Azra Ghani）在聲明中說：「儘管感染Omicron變異株的住院風險較低，讓人鬆了一口氣，但染疫風險仍然極高。」

「施打追加劑，疫苗就能在預防感染和住院方面繼續提供最佳保護力。」

這兩項研究都未經同儕審查，但對患者感染Omicron變異株的結果提供更多證據。

目前還不清楚的是，感染Omicron演變成重症的機率較低，是因為這種變異株本身的特性，還是因為人們染疫康復或接種疫苗獲得抗體，才使它看似較溫和。

未參與研究的倫敦國王學院（King's College London）藥學教授沃德（Penny Ward）說：「這個消息並未減緩Omicron在人群中以驚人速度傳播的疑慮。事實上，即便現在只有一小部分人必須住院治療COVID-19，但如果社區侵襲率持續上升，這個數字恐怕就會變得非常龐大。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1101223